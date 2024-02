Verliebter Faschingsnarr sucht sein Gspusi

Trend auf Facebook

Die sogenannten Spotted-Gruppen auf Facebook funktionieren anonym und sind bei weitem nichts Neues mehr. Bereits seit 2013 können Nutzer dort kurze Beschreibungen von Personen posten, in die sie sich verschaut haben – mögliche Hinweise werden direkt an den Betreiber der Seiten geschickt, der bei einem „Match“ vernetzen kann. Die Gruppen gibt es weltweit, in Oberösterreich findet sich in fast jeder größeren Stadt oder Region eine.