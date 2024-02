Die Donau und ihre Geschichte in Wien und Linz

Mit Stahlseilen und Drohnen

Andererseits gibt es Installationen wie rostige Stahlseile, die von der industriellen Schifffahrt berichten. Ein zerlegtes Boot deutet die Rolle der Donau in der Fischerei und im Sport an. In Drohnenaufnahmen entdeckt man aus der Vogelperspektive den Dialog zwischen Siedlungen, Häfen oder schrumpfenden Naturlandschaften.