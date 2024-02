„Ich durfte auch als Fußballer schwul sein“

Am Samstag, 24. Februar, hat das Stück „Tom auf dem Lande“ von Michel Marc Bouchard in den Linzer Kammerspielen Premiere: Tom fährt zur Beerdigung seines Lebenspartners in die Provinz. In der Familie war Homosexualität kein Thema - es entspinnt sich ein Netz aus Lügen, Gewalt und Trauer.