Lido Sounds: Noch mehr Headliner und vierter Tag

Ein Tag zum Aufwärmen

Die Veranstalter Arcadia Live sowie Brucknerhaus und Posthof (LIVA) legen noch mehr drauf – nämlich einen vierten Tag. Schon am Donnerstag, 27. Juni startet man mit dem „Gasteiner Infinity Lido Sounds Opening“, mit dabei sind Kings of Leon („Sex on Fire“) und die Indie-Rock-Briten The Kooks. Zur Vorbereitung auf Lido Sounds und das Opening gibt es schon jetzt einen Soundtrack samt Playlist auf Spotify und YouTube zu hören.