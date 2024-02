Kunst im öffentlichen Raum zum Lieben und Streiten

Das gilt auch für das Projekt „Offene Felder“, das 2022 endlich umgesetzt werden konnte und heuer erst seinen Abschluss findet. Internationale Künstler wurden mit Landwirten aus der Steiermark zusammengebracht, haben je einen Monat am jeweiligen Hof verbracht und ein Kunstwerk erarbeitet. Heuer stehen noch spektakuläre Arbeiten von Benjamin Reynolds und Rainer Nöbauer-Kammerer an. Ein Resümee über alle zwölf Projekte ist dann zum Jahresende in einer Ausstellung in der Grazer Neuen Galerie zu erleben.