Elton-John-Sammlung erzielte acht Millionen Dollar

Residenz verkauft

Die meisten Gegenstände kamen aus der luxuriösen Residenz des Künstlers in Atlanta, die vor kurzem verkauft wurde. Die Auktion von Christie‘s am Mittwoch in New York war die erste von acht geplanten Terminen. Der Musiker, der durch Lieder wie „I‘m Still Standing“ und „Rocket Man“ bekannt wurde, spielte 2023 sein letztes Konzert.