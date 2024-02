Zwei Opfer sexueller Belästigung meldeten sich

In Wels in Untersuchungshaft

Mittlerweile sitzt der Beschuldigte in Wels in Untersuchungshaft. Ihm wird die zweifache Vergewaltigung von je zwei Frauen - einer 48-Jährigen aus dem oberösterreichischen Seengebiet und einer 26-Jährigen aus dem Tiroler Bezirk Imst - vorgeworfen.