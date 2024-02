Trump vergleicht sich mit verstorbenem Nawalny

Die Betrugsmasche der Trumps

Dabei bemängelte er, dass ähnliche Dinge wie im Fall Nawalny auch in den USA geschähen - und nannte dabei die gegen ihn erhobenen Anklagen. Trump war am Freitag in einem New Yorker Zivilprozess zu der 350-Millionen-Dollar-Strafe verurteilt worden, weil er zusammen mit seinen Söhnen Donald Junior und Eric über Jahre hinweg die Vermögenswerte des Familien-Immobilienimperiums um Milliardenbeträge künstlich aufgebläht haben soll, um günstige Konditionen von Banken und Versicherungen zu bekommen. Diese Anschuldigungen erinnern allerdings nicht an Nawalny, sondern wohl eher an die Geflechte des Kremls und der Oligarchen, die der Oppositionelle stets so sehr anprangerte.