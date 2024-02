Jugendlicher drohte Aufseher mit Schlägen

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Und darum geht es: Im Zuge einer Taschenkontrolle nach Angelzubehör und gefangenen Fischen vergangenen Oktober in Feldkirch, verweigert der 16-Jährige dem Fischereiaufseher, einen Blick in den Rucksack zu werfen. Als der 62-jährige Beamte ihm daraufhin mit der Polizei droht, baut sich der ins Visier genommen Teenager mit geballten Fäusten vor dem Amtsorgan auf und fragt süffisant: „Und, soll ich dich jetzt schlagen?“ Was nun wirklich nicht sonderlich klug war, denn damit hat sich der junge Bursche des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der gefährlichen Drohung schuldig gemacht.