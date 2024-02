Wieso Stadt und Land NÖ um Corona-Strafen streiten

Niederösterreichs „Mr. Corona-Fonds“, FPÖ-Landesrat Christoph Luisser, verkündet stolz, dass in 572 von 573 Gemeinden verfassungswidrige Corona-Strafen zurückbezahlt wurden. Einzig in Niederösterreichs größter Stadt, St. Pölten, sei noch kein Geld geflossen. Luisser will das ändern - der mächtige SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler spielt ihm den Ball aber zurück ins Regierungsviertel.