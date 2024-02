Cobra-Einsatz: Männer bedrohten Frau mit Waffe

Panisch wählte die Frau kurz vor 18 Uhr den Notruf: Zwei Männer seien in ihrer Wohnung in Villach und würden sie mit einer Waffe, mit dem Umbringen bedrohen. Umgehend rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Streifenkräften, der Schnellen Interventionsgruppe und Beamten des Einsatzkommandos Cobra aus. Am Einsatzort lief den Uniformierten vor dem Wohnhaus bereits einer der Verdächtigen, ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, regelrecht in die Arme.