EU mehrheitlich für „sofortige humanitäre Pause“

Borrell bedauert Widerstand Ungarns

„Vergessen Sie nicht, was im Westjordanland passiert“, erklärte auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Die Gewalt israelischer Siedler gehe weiter. Er habe deswegen Sanktionen vorgeschlagen. Borrell bedauerte erneut, dass die am Samstag abgegebene Erklärung gegen eine neue Militäroffensive im Süden des Gazastreifens aufgrund des Widerstands Ungarns nur in seinem Namen und nicht im Namen der 27 EU-Staaten erfolgen konnte. Die geplanten Sanktionen sehen unter anderem EU-Einreiseverbote und das Einfrieren von in der EU vorhandenen Vermögenswerten vor.