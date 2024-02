So viel kassierte Sturm schon im Europacup!

6,5 Millionen Euro bisher

Am Hungertuch nagen die Grazer jedenfalls nicht: „Alles in allem belaufen sich unsere Europacup-Einnahmen bisher auf etwa 6,5 Millionen“, rechnet Tebbich hoch. Und was passiert mit dem vielen Geld? Ein Teil geht an die Mannschaft, die internationalen Prämien wurden zwischen Klubführung und Mannschaftsrat schon vor der EC-Saison ausgehandelt. Ein Teil fließt in infrastrukturelle Maßnahmen, ein Teil in die Ablöse neuer Spieler, ein Teil ins Sparschwein.