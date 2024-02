Burgenland-Molkerei: Pläne sorgen für Debatte

Zwei Standorte für Burgenland-Molkerei

Für den Absatz oder die Weiterverarbeitung ihrer Produkte sind burgenländische Milchbauern auf Molkereien in der Steiermark beziehungsweise in Niederösterreich angewiesen. Dort findet die Verarbeitung der Rohmilch statt, die dann wieder als Milch oder Verarbeitungsware ins Burgenland zurückkommt. Das soll sich, wenn es nach den Plänen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geht, jetzt aber ändern: Aktuell arbeitet man mit Experten an einem Modell für eine eigenständige Bio-Molkerei im Burgenland. Konkret soll die „Burgenland-Molkerei“ in einem ersten Schritt die Verarbeitung von rund 500.000 Kilo Rohmilch für den Bedarf in den landeseigenen und landesnahen Küchen abdecken. Dafür sind zwei Standorte geplant: Im Mittelburgenland soll in Kooperation mit Milchbauern eine Bio-Molkerei entstehen, in der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing soll die Milch weiterverarbeitet werden - mit dem Schwerpunkt auf eine Schaukäserei.