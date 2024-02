Wirtshaus-Sterben setzt auch den Brauereien zu

2000 weniger Bierlokale als vor zehn Jahren

Beim Fassbier ging die Menge um zwei Prozent zurück. „Der Strukturwandel in der Gastronomie bereitet unserer Branche Sorge und Kopfzerbrechen“, bedauert der Brauerei-Obmann. So gibt es heute um 2000 weniger Bierlokale und Pubs als vor zehn Jahren, um rund ein Drittel weniger. Vor allem am Land geht das Wirtshaussterben voran. Klassische „Landgasthäuser“ halten den Mix aus steigenden Kosten, kaum Personal und rückläufigen Umsätzen nicht aus. Zwar kamen 2023 auch über 100 neue Lokale dazu, allerdings in anderen Gastro-Sparten mit entsprechend weniger Bierverbrauch.