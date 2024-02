20.000 Euro Strafe für Klimaaktivisten in Italien

Die beiden Mitglieder der Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation auf Deutsch) gaben am Dienstag mehrere Fotografien von Überschwemmungen mit Klebestreifen auf die Scheibe, die das Gemälde schützt. Zudem hielten sie in den Uffizien in Florenz ein Plakat in die Höhe, mit dem sie einen Sonderfonds von 20 Milliarden Euro verlangen, um Klimaschäden zu beseitigen. Das Bild wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen nach nicht beschädigt.



Hier sehen Sie die Stellungnahme der Ultima Generazione.