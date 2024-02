Oberstes Gericht: Libyen „kein sicherer Hafen“

Schiffskapitän muss ins Gefängnis

Hintergrund des aktuellen Urteils, dass Libyen kein „sicherer Hafen“ sei, war der Fall eines Kapitäns, der im Juli 2018 101 Menschen im Mittelmeer gerettet und anschließend der Küstenwache in Libyen übergeben hatte. Laut Medienberichten muss er für ein Jahr ins Gefängnis. Laut dem Richter handelte es sich um eine kollektive Zurückweisung in ein unsicheres Land, was nach der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verboten ist. Die Migrantinnen und Migranten seien daran gehindert worden, internationalen Schutz in Anspruch zu nehmen und in ein Land geschickt worden, in dem sie bekanntermaßen Gewalt und Folter ausgesetzt gewesen seien, heißt es im Urteil.