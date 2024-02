Nicht lustig

Nicht mehr ganz so junge Leser können sich vielleicht noch an Radio Eriwan erinnern. Das war ein nie existierender Radiosender, der in der Zeit der kommunistischen UdSSR spielte. Radio Eriwan widmete sich satirisch dem absurden Lügensystem des Kreml mit erfundenen Hörerfragen und ebenso fiktiven Antworten.