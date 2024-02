933 Landwirte kehrten Bio-Anbau den Rücken

Dass trotz Optimismus eine Delle in der heilen Bio-Welt bemerkbar ist, zeigen aber aktuelle Zahlen der AMA (siehe Grafik rechts). Immer mehr Landwirte kehren der Bio-Produktion den Rücken. So sank die Anzahl der Betriebe österreichweit von 25.081 (2022) auf 24.148 im vergangenen Jahr. Warum gleich 933 Landwirtschaften auf das Qualitätsmerkmal verzichten wollen, weiß Bio-Austria-Obfrau Barbara Riegler. Die Teuerung mache sich auf den Bauernhöfen in Form gestiegener Kosten bemerkbar.