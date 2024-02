(An-)Spannung ist für die Linzer am Siedepunkt!

„Was willst du hören?“

„Schabt das Eis entlang eurer Bande ordentlich ab! Was willst du hören? Es gibt keine Konsequenzen! Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, haben wir aber nicht, weil der Puck abnormal von der Bande zurückgesprungen ist! Wir wissen, dass unsere Lage in der Tabelle eng ist, hätten die Punkte dringend benötigt. Das ist frustrierend“, war Lukas stinksauer. Ehe sein Team bereits am Sonntag im direkten Duell den VSV empfängt, der zuletzt drei neue Legionäre (!) holte. Weil die verbleibenden Aufgaben am Mittwoch bei Asiago und Freitag gegen Laibach machbar sind, wäre ein Linz-Sieg am Sonntag für die Black Wings ein riesiger Schritt Richtung Viertelfinale!