Aus für Sonnendeck hinter Innsbrucker Universität

Parkanlage in Planung

„Wegen der damit verbundenen Gefahren wird das Sitzen auf der Mauer auch weiterhin nicht möglich sein. Derzeit laufen aber Planungen für die Umgestaltung der Parkanlage durch das Amt für Grünanlagen, in die vorab auch die Universität und die Österreichische Hochschülerschaft eingebunden waren. Dadurch sollen zusätzliche Sitzmöglichkeiten neben der Mauer sowie auf der Grünfläche geschaffen werden. So nutzen wir das Schließen einer Sicherheitslücke dazu, einen attraktiven Freiraum noch attraktiver zu gestalten“, sagt die für Grünanlagen ressortzuständige Stadträtin Uschi Schwarzl.