430.000 Euro für eine Mauer, die so keiner will

Willi will Promenade abgraben

Stadtchef Willi versucht nun die Wahl vor Augen, zu retten, was zu retten ist: Er präsentierte am Dienstag einen möglichen Lösungsansatz, der kein durchgängiges Geländer auf der Brüstung notwendig mache. Willi will dazu den bestehenden Weg einfach etwas tiefer legen: „Der Knackpunkt der hier geltenden Richtlinie ist ein Meter – so viel Barriere muss zwischen Erdboden und Wasserzugang sein. Das bedeutet, eine ein Meter hohe Mauer reicht, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Diesen einen Meter erreichen wir mit der Abgrabung. An den meisten Stellen ist die Mauer hier bereits jetzt circa 80 Zentimeter hoch“, erklärt Bürgermeister Willi und erläutert weiter: „Bei dieser Variante wären keine zusätzlichen Sicherheitsbarrieren auf der Mauer notwendig.“ Die Kosten schätzt Willi auf bis zu 800.000 Euro.