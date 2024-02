Ukraine-Hilfe darf kein politischer Spielball sein

US-Vize-Präsidentin Kamala Harris hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Menschen in ihrem Land zu einer „standhaften“ Unterstützung der Ukraine aufgefordert. „Wir können keine politischen Spielchen spielen“, sagte Harris am Samstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf das Tauziehen um ein 60 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket in Washington.