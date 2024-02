Geblitzt, weil 30er-Schild kaum sichtbar war

Vorschriften regeln, wo Schilder stehen dürfen

Viele Beschwerden über ungerechtfertigte Strafen in der Siebererstraße gab es bisher nicht, wie sowohl Polizei als auch Stadtmagistrat auf Nachfrage erklärten. Trotzdem war die Tafel beim „Krone“-Lokalaugenschein zwei Tage später bereits nach vorne versetzt worden. Nicht immer gehe das so schnell, erklärte die Stadt: Für die Aufstellung von Verkehrsschildern gelten Regeln. In diesem Fall aber konnte man schnell handeln. Nun ist die Tafel also wirklich für jeden sichtbar.