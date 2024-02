Ochsenknecht rudert nach „Erzeuger“-Sager zurück

„Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl gestern“, erklärte Jimi Blue Ochsenknecht in einem Statement in seiner Instagram-Story, „mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft.“