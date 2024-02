Christina Stürmer: „Bin jetzt meine eigene Chefin“

Frau Stürmer, was bringt Sie in die Steiermark?

Ich habe im Herbst des letzten Jahres ein „MTV unplugged“-Konzert aufgezeichnet, das im Fehringer „Austro Vinyl“-Werk gepresst wird. In meiner 20-jährigen Karriere ist dieses Album das größte, anstrengendste, intensivste und aufreibendste Album, das ich je herausgebracht habe. Deshalb kümmere ich mich persönlich darum, wo meine Platte produziert wird. Es ist so großartig, dass meine Platte nicht in einem Riesenwerk, sondern in einem kleinen Presswerk in diesem kleinen „Kaff“ gefertigt wird, wo mich mein NAVI auf Irrwegen hin gelotst hat.