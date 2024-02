Todesursache: Putin | Wir müssen kämpfen

„Meine Aufgabe ist es, der Typ zu sein, der keine Angst hat. Und ich habe keine Angst.“ Als Alexej Nawalny 2021 - nach einem Giftanschlag - aus dem sicheren Deutschland nach Russland zurückkehrte, wusste er, was ihn erwarten würde, wenn er weiter gegen Wladimir Putin kämpft. Drei Jahre und fünf Monate verbrachte er im Straflager - verlassen wird er es nun in einem Leichensack. „Unser freundliches Konzentrationslager“, schrieb Nawalny einmal über seine neue Bleibe, dutzende Mal saß er im Strafkarzer - einmal dafür, dass ein Knopf an der Uniform geöffnet war. Ein Hungerstreik kostete ihn fast das Leben. Der Tod Alexej Nawalnys lehrt uns: Wer gegen Putin kämpft, lebt nicht lange. Das Schicksal der Ukraine lehrt uns: Wer nicht gegen Putin kämpft, wird überrollt. Beide Schicksale darf der Westen, dürfen wir, nicht nur schockiert zur Kenntnis nehmen. Beide Schicksale müssen uns lehren: Wir dürfen nicht die sein, die Angst haben vor Russland und vor Putin. Wir müssen für die kämpfen, denen die Kraft ausgeht.