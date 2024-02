Auch Grödig sperrt am Samstag Gemeindestraßen

Zu einem Fest wie in Hallein oder einem „Freundschaftstreffen“ wie in Kuchl mit Golling wird es allerdings nicht kommen. „Mehr als die Straßen sperren können wir leider nicht“, so der Ortschef, der seit Jahren um Lösungen für seine Gemeinde ringt. Die Untersberggemeinde ist besonders in den Sommermonaten extrem betroffen. Da versuchen Urlauber aus den Nachbarländern den Verzögerungen an der Grenze Walserberg zu entrinnen. Zum Teil geschieht das auf abenteuerliche Art und Weise, wenn zum Beispiel Reisende mit einem Boot am Anhänger versuchen über die kleine Straße beim Latschenwirt zu fahren.