Tod ungeklärt: „Wer hat unseren Sohn umgebracht?“

Zwei ungeklärte Fahrerflucht-Unfälle in der Steiermark beschäftigen die Angehörigen seit Jahren: In Lieboch starb im Jahr 1983 der 17-jährige Hansi Weber unter mysteriösen Umständen, in Mühlen am Zirbitzkogel wurde 2021 der heute 27-jährige Daniel Riepl von einem Auto erfasst und schwerst verletzt. Die Umstände sind für die Angehörigen unerträglich.