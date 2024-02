11-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Horror-Unfall in Stadl-Paura: Ein 11-jähriger Junge war am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bevor der schwer verletzte Bub mit Notarztbegleitung in das Welser Krankenhaus gebracht wurde.