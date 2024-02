85-Jährige übergab Betrüger Zehntausende Euro

Die Pensionistin wurde am Aschermittwoch gegen 11.45 Uhr von einem vermeintlichen Polizisten am Handy angerufen, da ihr Sohn einen Unfall verursacht hätte, wobei eine Frau schwer verletzt worden wäre. Um eine Untersuchungshaft für ihren Sohn zu vermeiden, verlangte der dreiste Betrüger doch glatt 100.000 Euro. Zudem wurde die 85-Jährige angewiesen in der Leitung zu bleiben.