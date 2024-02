US-Klimagesandter: „Setzt doch auf Kernkraft!“

Es ist so etwas wie eine kleinere „Atombombe“, die der bald scheidende Öko-Botschafter von US-Präsident Joe Biden da platzen lässt. Denn am Rande des Ministertreffens in Paris zum 50-Jahr-Jubiläum der Internationalen Energieagentur entpuppt sich John Kerry, dessen jüdisch-familiäre Wurzeln sich bis 1905 nach Wien, Mödling und Altaussee nachweisen lassen, als Atomlobbyist reinsten Wassers. „Ich kenne Austria und war schon selbst dort. Es gibt bei euch viele regionale Initiativen für den Ausbau grüner Energie, wie etwa der Biomasse“, lobt der Ex-Außenminister Österreichs Weg in die Energiezukunft.