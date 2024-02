Verzicht aufs Auto: Fit durch die Fastenzeit

Aktion startete am Aschermittwoch

Trotzdem rufen religiöse Gemeinschaften und der Verkehrsklub (VCÖ) dazu auf, während der Fastenzeit das Auto öfters stehenzulassen. Denn die Distanz jeder zehnten Autofahrt sei in Niederösterreich zu Fuß bewältigbar, so Experten des VCÖ. Außerdem seien vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, was bei vorhandener Rad-Infrastruktur gut mit dem Fahrrad zu schaffen wäre. Weitere Strecken könnten auch mit dem bereits verbreiteten E-Bike geradelt werden. Auch Öffis bringen einen von A nach B.