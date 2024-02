Wie Fasten beim Befreien von Süchten helfen kann

Krone: Was bedeutet Fasten in unserer modernen Welt fernab jedes religiösen Kontexts?

Robert Jonischkeit: Fasten ist tatsächlich kein religiöses Thema, sondern ein Thema des Menschseins. Das hat Martin Luther schon so gesehen. Mit dem Fasten sind bestimmte Vorstellungen verbunden, was man machen könnte, machen müsste. Diese Vorstellungen kommen allerdings von außen. Viele versuchen zum Beispiel beim Essen zu fasten, um ihre Bikinifigur wiederzubekommen und einem Schönheitsideal oder gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. In meinen Augen ist das der falsche Weg. Der Wunsch zu fasten, muss aus einem selbst entspringen. Damit verbunden ist auch eine gewisse Zeitspanne.