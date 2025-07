Wie viele Millionen ist der Müllverband wert?

Die Erwartungen im Zusammenhang mit dem Gutachten sind hoch. Denn auch wenn die Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP in Sachen Gemeindepaket in einer Sackgasse feststecken, gibt es dann zumindest einen Richtwert. Wie berichtet, hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Gemeinden 100 Millionen Euro als Sofortmaßnahme und weitere 253 Millionen Euro auf die nächsten zehn Jahre angeboten. Den tatsächlichen Wert des Müllverbandes – der den 171 Gemeinden gehört – schätzte der Landeshauptmann auf 60 bis 80 Millionen Euro. Die ÖVP-Seite hingegen setzt den Wert des BMV weit höher an – im dreistelligen Millionen Euro-Bereich. Schon in der Vergangenheit hatte es von ÖVP-Bürgermeistern geheißen, dass der Müllverband viel mehr wert sei.