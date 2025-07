„Rian“ kommt nach Gols zum Verwandtschaftstreffen!

Jetzt dürfen wir es allerdings sagen. Es ist Rian, mit bürgerlichem Namen Florian (daraus leitet sich auch sein Künstlername Rian ab) Gruber aus Althofen in Kärnten. Jetzt lebt der Sänger in Wien, bekannt geworden ist er mit seinem Lied „Verwandtschaftstreffen“. Viele kannten ihn aber schon als Influencer . Den Text von Verwandtschaftstreffen, haben wohl auch schon fast alle einmal in ähnlicher Form miterlebt. Der junge Mann wird das Weinzelt mit Hilfe seiner Fans sicher zum Beben bringen. Also: Seid dabei, wenn Rian am 14. August die Bühne stürmt.