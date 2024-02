Herbert Nichols-Schweiger: Rastloser Kulturmotor

Zu den bequemsten Zeitgenossen gehört Herbert Nichols-Schweiger ja nicht gerade. Dafür ist sein Geist zu kritisch, und ein Blatt nimmt er sich auch nicht gerne vor den Mund. Allerdings muss man wohl über diese Eigenschaften verfügen, wenn man in der meist trägen Kulturpolitik etwas erreichen will. Und das ist dem gebürtigen Grazer in seinen vielen Jahren in der steirischen Szene gelungen.