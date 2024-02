Wie Mixed Reality unsere Wahrnehmung verzerrt

In den USA sind sie seit Kurzem vermehrt anzutreffen: Menschen, die mit Apples neuer „Spatial Computing“-Brille Vision Pro öffentlich flanieren, einkaufen, essen gehen oder gar Auto fahren, was schließlich sogar Verkehrsminister Pete Buttigieg und die nationale Behörde für Straßenverkehrssicherheit zu einer Warnung veranlasste. In einer Stellungnahme wies Letztere darauf hin, dass das Fahren mit einem entsprechenden Headset „rücksichstlos“ sei und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer missachte.