Bursche soll Kind in Deutschland getötet haben

Die brutale Tat soll sich am 14. September 2023 in einem Gebüsch am Fußballplatz in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland) ereignet haben. Der Jugendliche (14) soll dem Kind mehrere Male ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer, dessen Klinge etwa 15 Zentimeter lang ist, siebenmal auf es eingestochen haben. Der sechsjährige Joel starb daraufhin, was der Angeklagte zumindest billigend in Kauf genommen habe, sagte die Staatsanwaltschaft am Dienstag.