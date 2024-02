Peru: Wegen krimineller Banden Notstand ausgerufen

Zunahme der organisierten Kriminalität

In den vergangenen Jahren hat die organisierte Kriminalität in Peru deutlich zugenommen. Als Ursachen nennt die Regierung des südamerikanischen Andenlands die Massenflucht aus Venezuela, die auch den Waffenhandel und die Ausbreitung venezolanischer Banden wie Tren de Aragua in Peru mit sich bringe. Allein in Trujillo wurde seit Jahresbeginn nach offiziellen Angaben fast ein Todesopfer von Gewalttaten pro Tag registriert.