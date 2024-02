Räuber wurde schon nach kurzer Flucht geschnappt

Es war kurz vor Ladenschluss, als am Montag in Wels ein Räuber in einen Drogeriemarkt stürmte. Der Mann bedrohte die einzige Angestellte mit einem Küchenmesser, nahm seine Beute und flüchtete. Doch weit kam der Räuber nicht, die Polizei schnappte den Mann wenig später.