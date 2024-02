Zu dieser Party dürfen nur Singles

Gesagt, getan. Am morgigen Valentinstag veranstaltet sie in der Panzerhalle eine „Ü30 Deluxe Single Party“. Das Konzept dahinter: Kennenlernen ohne Zeitdruck und ohne falsche Erwartungen. Damit bereits beim ersten Gespräch die Grenzen klar sind, hat sich Olga Stevic ein System einfallen lassen, das den Leuten helfen soll, schneller eine Verbindung aufzubauen. „Wir verteilen am Eingang Neonarmbänder, auf denen drauf steht, was die Leute genau suchen.“ Liebe, Freundschaft, Flirt oder noch unentschlossen sind mögliche Optionen.