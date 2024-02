Arigona Zogaj hat nun österreichischen Pass

Seit sechs Monaten ist Arigona Österreicherin

Seitdem hat sich Arigona Zogaj nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Nachdem sie die HBLA in Linz abgeschlossen hatte, begann sie, Wirtschaftsrecht zu studieren. Diese Ausbildung hat sie mit einem Bachelor absolviert und arbeitet nun in der Versicherungsbranche, wie die „Salzburger Nachrichten“ berichteten. Ein Freund der Familie erklärte der Zeitung, dass die 32-Jährige nun seit einem halben Jahr im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft ist.