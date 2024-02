Nach heftiger Kritik: Vonn löscht Federer-Posting

Das jüngste Posting von Lindsey Vonn schlug in den sozialen Medien hohe Wellen. Weil die US-Amerikanerin Tennis-Legende Roger Federer als den „GOAT“ (Greatest Of All Time) bezeichnet hatte, hagelte es heftige Kritik. Die Folge: Die ehemalige Skirennläuferin entfernt das Posting auf X (vormals Twitter).