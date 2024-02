Vonn und Federer „genießen das Leben“

Vonn: Federer ist der Größte aller Zeiten

„Danke für diese Erinnerung, Roger. Du und deine Familie seid wirklich einzigartig und egal, was die Statistiken sagen, du bist für immer mein GOAT (Greatest Of All Time), denn es geht nicht um die Statistiken, sondern um den Einfluss, den du auf mich ausgeübt hast, und ich bin nur eine von Millionen“, so die „Liebes-Erklärung“ von Vonn.