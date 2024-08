Die „ÖSV-Rebellin“ wandelt weiter auf Solo-Pfaden

Während sich der größte Teil der ÖSV-Damen aktuell in Südamerika vorbereitet und die „Speed West“-Gruppe erst heute nach Neuseeland anreist, durfte eine andere Österreicherin am Donnerstag in Coronet Peak bereits ihren ersten Podestplatz der Saison feiern: „Rebellin“ Franziska Gritsch fuhr beim ANC-Slalom auf Rang zwei.