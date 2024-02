Jetzt gibt´s schon die ersten Feriencamp-Angebote

Es sind noch nicht einmal Semesterferien, doch bei vielen Familien hat die Planung der Sommerferien schon begonnen. Gilt es doch neun Wochen, in denen die Kinder daheim sind, zu managen - der Urlaub von Mama und Papa ist meist nicht so lange. Jetzt gibt´s die ersten Angebote in OÖ - teilweise sogar kostenlos.