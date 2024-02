„Ohne Kinder Bildung wären Mitarbeiter auf Straße“

„Die KIB wurde in Folge der GemNova-Insolvenz gegründet, um die dringend notwendigen Leistungen in den Gemeinden fortzuführen und das Bildungspool-Personal aufzufangen. Das war die größte Personalübernahme in der Geschichte des Landes und das innerhalb kürzester Zeit. Immerhin ging die GemNova im Sommer in Insolvenz, die Gemeinden haben aber im Herbst wieder ohne Probleme auf die Schulassistenzen zurückgreifen können“, poltert Bildungssprecher und Landtagsabgeordneter Dominik Traxl von der ÖVP.