Acht Jugendliche am Schafberg gerettet

Die Bergrettung musste am Freitag acht Jugendliche aus Ungarn vom Schafberg in Salzburg bergen und in Sicherheit bringen. Die Gruppe hatte sich zuvor verirrt und war über den gefährlichen „Hengst“-Steig nach rund fünf Stunden zum Gipfel gelangt, wo sie völlig entkräftet die Helfer alarmierten.