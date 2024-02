Giftiger Nebel sorgt für brandaktuelle Beklemmung

Erst sterben die Tiere, dann werden auch die Menschen krank. Bis schließlich die junge Agnes von innen her verbrennt. Es ist der mysteriöse Nebel, der rund um den Ort Dybern seine Opfer fordert. Und die Bewohner in Unruhe versetzt. Die nahe gelegene Fabrik gerät schnell in den (berechtigten) Verdacht, Verursacher dieser „Zwischenfälle“ zu sein, noch schneller setzen die dort Verantwortlichen alles daran, diesen Verdacht zu relativieren und schließlich mit Gewalt zu unterdrücken.